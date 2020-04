CORONA : Landrat wünscht sich weitere Fieberambulanzen

Bitburg (red) Zusätzlich zu der äruztlichen Fieberambulanz in den Räumen des Bitburger Kreismuseums, die seit Montag in Betrieb ist, würde sich Landrat Joachim Streit über weitere solcher Einrichtungen im Kreis freuen.

„Mein Wunsch ist, dass möglichst viele Nachahmer im Kreis gefunden werden. Es stehen genügend Dorfgemeinschaftshäuser jetzt leer, die genutzt werden können“ ,sagte er. Der Eifelkreis hat für die Ambulanz zwölf teilnehmenden Ärzten die Museumsräume kostenfrei zur Verfügung gestellt und eingerichtet. Das medizinische Fachpersonal wird von den eingebundenen Arztpraxen gestellt. Initiatorin ist die Ärztin Heidi Weber. Sinn der Fieberambulanzen ist es, Corona-Patienten und Fieber-Patienten von den Arztpraxen zu trennen und in gesonderten Räumlichkeiten durch Hausärzte behandeln zu lassen. So kann eine Ansteckung weiterer Personen in den Praxen verhindert werden.