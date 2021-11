Eifelwetter : So schön wird’s nicht immer sein

Schön, oder? Da sagen immer alle, der November sei ein so trüber Monat. Hier bei Knaufspesch sah das am Freitagmorgen ganz anders aus. Foto: Fritz-Peter Linden

Knaufspesch (fpl) Und da sagen die Leute immer, der November sei ein so unfreundlicher Monat. Gar nicht, zumindest gestern, wie auf unserem Bild bei Knaufspesch. Was man allerdings auch sieht: In dieser Woche ist es jeden Tag ein bisschen kälter geworden.

Wer draußen parkt, muss lange kratzen.