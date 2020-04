Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : 5,4 Millionen Euro für Straßen im Eifelkreis

Bauarbeiten Eifelkreis 160x146 NEU. Foto: TV/Laux, Simone

Bitburg-Prüm Das Land investiert im Jahr 2020 kräftig in Straßen und Brücken im Kreis. Unter den 17 Vorhaben ist auch ein lang ersehntes und heiß diskutiertes Projekt in Bitburg.

Das Land Rheinland-Pfalz hat seinen neuen Investitionsplan für den Zeitraum von 2019 bis 2023 vorgestellt (der TV berichtete). Und wenn er so umgesetzt wird wie vorgesehen, wird sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm bereits im laufenden Jahr einiges an den Gebäuden, Straßen und auch Radwegen tun.

Von 550 Millionen Euro sollen laut der vorgestellten Planung im Jahr 2020 allein 5,37 Millionen Euro für den Erhalt und Ausbau von Landesstraßen, Radwegen und Brücken im Eifelkreis ausgegeben werden. Insgesamt will das Land 17 Projekte angehen (Kosten der einzelnen Projekte: siehe Info). Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein, ist zuversichtlich, dass alles, was für das Jahr 2020 geplant ist, auch tatsächlich angepackt werden kann: „Zurzeit haben wir bestes Bauwetter und so wenige kranke Mitarbeiter wie selten zuvor.“

Info Die Kosten aller Projekte Die 5,37 Millionen Euro, die im Jahr 2020 in den Erhalt und Ausbau von Landesstraßen, Radwegen und Brücken investiert werden sollen, schlüsseln sich wie folgt auf die 17 Projekte im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf. In Klammern hinter den für 2020 kalkulierten Kosten stehen die Gesamtkosten in Euro:. Fahrbahnerneuerungen: L1 Ortsdurchfahrt Bleialf:

300 000 (550 000) L3 bei Kruchten: 200 000 (600 000) L5 Bickendorf bis L12/K74: 690 000 (750 000) L10 Neuerburg bis Krautscheid:

200 000 Euro (265 000) L10 Ortsdurchfahrt Nimsreuland: 150 000 (300 000) L10 Ortsdurchfahrt Wallersheim: 400 000 (1,875 Millionen) L12 Brandscheid bis Pronsfeld: 600 000 Euro (1,050 Millionen) L14 Ortsdurchfahrt Irrhausen: 100 000 (350 000) L17 Ortsdurchfahrt Sellerich: 265 000 (525 000) L34 Ortsdurchfahrt Kyllburg: 55 000 (205 000) L34 Malberg bis Kyllburg: 30 000 (780 000) L39 Röhl bis Moltkeburg: 500 000 (1,8 Millionen) Bauwerke: L1 Sauerbrücke Echternach: 100 000 Euro (400 000) L6 Stützwand Wallendorf: 200 000 Euro (200 000) L7 Prümbrücke Bettingen: 540 000 Euro (1,3 Millionen) L10 Ourbrücke Gemünd: 380 000 Euro (580 000) Nord-Ost-Tangente Bitburg 500 000 Euro (4,9 Millionen)

Nord-Ost-Tangente Bitburg Mit Spannung wurde der Projektstart der Bitburger Nord-Ost-Tangente (L 5) erwartet, gehört der Bau der Landesstraße doch zu den von langer Hand geplanten Projekten im Kreis. Im Spätsommer sollen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt beginnen, welcher den Kreisel Albachstraße/B 50 mit der B 257/Wittlicher Straße verbindet. Der erste Bauabschnitt kostet 5,5 Millionen Euro, davon werden 2020 rund 500 000 Euro fällig (der TV berichtete).

Fahrbahnerneuerungen Die meisten Landesstraßenprojekte sind Arbeiten an Fahrbahnen. In diesem Jahr fertiggestellt wird die Ortsdurchfahrt in Sellerich (L 17). Dort ging es in diesem Jahr bereits am 23. März mit den Kanal- und Straßenarbeiten weiter, die voraussichtlich noch bis Ende des Jahres andauern werden.

Die noch fehlenden Restarbeiten an der L 34 – in der Ortsdurchfahrt Kyllburg sowie auf der Strecke von dort bis Malberg – wurden bereits Anfang April fertiggestellt. Auf der L 3 bei Kruchten wird aktuell neben normalen Straßenarbeiten auch ein Krötentunnel fertig gebaut, wodurch die Straße voraussichtlich bis zum 24. April im Bereich der Einmündung in die K 1 voll gesperrt bleibt.

Auch soll noch in diesem Jahr an der Ortsdurchfahrt in Bleialf (L 1) weitergearbeitet werden, wobei das Projekt erst im nächsten Jahr fertiggestellt werden soll.

Neu begonnen werden in diesem Jahr die Arbeiten an der L 10, zwischen Neuerburg und Krautscheid, sowie in den Ortsdurchfahrten Wallersheim und Nimsreuland. Außerdem sollen Instandsetzungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Irrhausen (L 14), sowie an der L 39 zwischen Röhl und Moltkeburg und an der L 12 zwischen Brandscheid und Pronsfeld in diesem Jahr in Angriff genommen werden.

Bauwerke Nicht nur an den Landesstraßen wird es vorangehen, sondern auch einige Bauwerke werden in diesem Jahr voraussichtlich saniert oder zumindest die Arbeit an den Instandsetzungen aufgenommen. Abgeschlossen werden die Arbeiten an der Grenzbrücke in Gemünd (L 10).

Die Brücke über die Our ist seit vergangener Woche voraussichtlich bis Ende Februar 2021 voll gesperrt. Für Fußgänger wird jedoch zur Querung des Flusses eine Behelfsbrücke eingerichtet. Vorerst fertig ist seit vergangener Woche die Prümbrücke in Bettingen. Die abschließenden Arbeiten folgen noch im nächsten Jahr.