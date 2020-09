Region : Michael Ludwig besucht Südeifel

Region (red) Im Rahmen seiner Ortsbereisungen besucht der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Ludwig am Samstag, 19. September, den süd-östlichen Teil der Verbandsgemeinde Südeifel. Um 13 Uhr ist er in Eisenach am Kindergarten, um 14.30 Uhr besucht er Gilzem am Dorfgemeinschaftshaus, um 16 Uhr ist er an der Kapelle in Kaschenbach, um 17 Uhr in Alsdorf am Jugendheim, um 18.30 Uhr am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Niederweis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken