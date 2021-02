Landestagswahl 2021 : Lydia Enders (Die Grünen) aus Bettingen kämpft für Nachhaltigkeit

Bettingen Lydia Enders geht dieses Jahr für die Grünen ins Landtagswahlrennen. Ihr Kredo: Bewusst an die Zukunft denken.

Die drei wichtigsten Politikfelder sieht Lydia Enders sowohl im Umwelt- als auch im Bildungsbereich: „Klimaschutz, erneuerbare Energien und eine vernünftige Bildungspolitik beziehungsweise eine ordentliche Schullandschaft für die Kinder. Man sieht es jetzt gerade in der Coronazeit, dass alles etwas schwierig ist. Der Unterricht muss so gestaltet werden, dass alle Kinder gut klarkommen.“

Sie selbst versucht möglichst nachhaltig zu leben, was sie mit ihren Hobbys am Spinnrad spinnen, weben und nähen nach Möglichkeit verbindet. „Ich mache für meine Kinder sehr viel selbst und repariere auch viel, bevor ich etwas Neues kaufe. Das ist wirklich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt“, sagt die 46-Jährige.