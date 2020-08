Parteien : Termine in der Region

Thalfang (red) Auf Einladung der örtlichen Abgeordneten Bettina Brück besucht der Bundestagsabgeordnete Dr. Joe Weingarten am Dienstag, 11. August, die Verbandsgemeinde Thalfang. Auf dem Programm steht ein Gespräch mit der Geschäftsführung der Firma Lubig in Deuselbach.

Im Anschluss besuchen die Abgeordneten das Hunsrückhaus am Erbeskopf sowie die Außenanlagen, um sich dort einen Einblick in das neue Bildungs- und Freizeitangebot des Nationalparks Hunsrück-Hochwald sowie Sommerrodelbahn, Mountainbike-Trail und den Hochseilgarten zu verschaffen. Begleitet werden die beiden Politiker vom Ortsbürgermeister der Gemeinde Thalfang Burkhard Graul und weiteren kommunalen Mandatsträgern aus der Region. Der Tag endet mit einem öffentlichen Stammtisch, der gegen 18.30 Uhr im Gasthaus Rauland in Thalfang stattfindet.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat Burkhard Graul besucht am Montag, 10. August, Orte der Verbandsgemeinde Thalfang: 16 Uhr: Die Gemeinde Immert, ab 17.30 Uhr Etgert und ab 19 Uhr Gielert. Am Mittwoch, 12. August besucht Graul ab 17 Lückenburg und ab 18.30 Uhr Burtscheid. In der Ortsgemeinde Hilscheid ist er am Donnerstag, 13. August ab 17 Uhr unterwegs. Mit weiteren Teilnehmern informiert er sich bei einem Rundgang durch die Orte über aktuelle Themen. Treffpunkt für den Start der Ortsspaziergänge ist jeweils in der Ortsmitte.