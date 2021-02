Landtagswahl 2021 : Günter Newen (ÖDP) aus Sülm macht sich für die Energiewende stark

Sülm Günter Newen von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) sieht die Zukunft der Kinder momentan gefährdet. Warum seiner Meinung nach dringend etwas gegen den Klimawandel getan werden muss und welche Lösungsansätze Newen in Betracht zieht, erzählt der 55-Jährige im TV-Gespräch.

Das Bildungssystem und die Stärkung des ländlichen Raums liegen Newen ebenfalls am Herzen. „Es zieht immer mehr Menschen in die großen Städte. Dort entsteht Wachstum, dort wird alles mehr oder weniger zentralisiert, es gibt große Einkaufshäuser und auf dem Land brechen uns die kleinen Geschäfte weg.“

Auch für die Umwelt fatal. „Die Leute aus ländlichen Regionen fahren mit dem Auto in die nächste Stadt. Wir sind auf das Auto angewiesen, was im Zusammenhang mit unserem Klima nicht besonders gut ist“, erklärt der 55-Jährige. „Wir bräuchten da auch eine Verkehrswende.“

Was für ihn, wenn er in den Landtag gewählt werden würde, durchaus in Betracht käme. „Wenn das machbar ist: Ja.“ Seine ersten Erfahrungen hat Newen vor 22 Jahren als Mitglied im Ortsgemeinderat Lasel gesammelt, intensiver setzt er sich seit 2016 mit Politik auseinander. Für sich und seine Partei wünscht er sich genug Stimmen, um in den Landtag zu ziehen.