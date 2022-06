Landwirtschaft : Alternative Nahrungsquelle wächst auch in der Eifel

Daleiden Ein Landwirt aus Daleiden baut seit rund zehn Jahren Lupinen als Futtermittel für seine Kühe an. Das hat gleich mehrere Vorteile.

„Der Anbau von Lupinen hat eine sehr geringe Bedeutung in Rheinland-Pfalz und auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Vulkaneifelkreis“, sagt Christa Thiex vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel. Bei einer Ackerfläche von insgesamt 42.440 Hektar im Eifelkreis betrage der Anteil der Lupinen an der Anbaufläche 0,09 Prozent. „Wir gehen davon aus, dass die Lupinen nahezu ausschließlich in der Fütterung eingesetzt werden“, sagt sie. Im Vulkaneifelkreis wurde 2021 die Lupine gar nicht angebaut, im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind es 36,9 Hektar. Im Vergleich: In Rheinland-Pfalz insgesamt wurden auf 272 Hektar Lupinen angebaut. Laut des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz setzen vermehrt Ökobetriebe auf den Leguminosenanbau. Im Jahr 2016 wurden 19 Prozent des Ackerlandes für deren Anbau genutzt. Zu den Leguminosen zählen neben den Lupinen auch Ackerbohnen, Erbsen und Sojabohnen.

Das sagt auf jeden Fall Landwirt Thomas Haas aus Daleiden, der die Lupinen seit mehr als zehn Jahren anbaut und an sein Vieh verfüttert. Auf die Idee, den Eiweißlieferanten anzupflanzen, kam er im Zuge seiner Techniker-Ausbildung. In seiner Abschlussarbeit hat er das Potential von Erbsen, Ackerbohnen und Lupinen verglichen. Sein Interesse war geweckt.

Seinen 70 Milchkühen werden seit zehn Jahren Lupinen ins Futter beigemischt. „Die Inhaltsstoffe der Lupine passen am besten in die Milchviehfütterung, weil die Pflanzen keine Bitterstoffe enthalten“, sagt der 34-Jährige. Verfüttert werden ausschließlich die Körner.

Thomas Haas und seine Eltern führen einen klassischen Grünlandbetrieb. Ackerbau sei in der Eifel eher untypisch, sagt der Daleidener. Doch gerade im Hinblick auf die Verteuerung von Düngemitteln und Eiweiß sei die Produktion von Futtermitteln wieder stärker in den Fokus gerückt. Lupinen seien auch deswegen interessant, weil sie sich selbst mit Stickstoff versorgen. Gärtnern sind sie auch als Bodenverbesserer bekannt. Der biologisch gebundene Stickstoff befindet sich in Knöllchen an den Wurzeln und kann von der Pflanze, die zu den Hülsenfrüchten zählt (auch Leguminosen genannt), genutzt werden, was wiederum die Kosten für Düngemittel mindert.