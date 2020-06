SCHLEID/SEFFERN : Ein Blumenfeld für die Kita

So ähnlich soll die Blumenwiese für die Kita einmal aussehen. Foto: Getty Images/iStockphoto/Kerrick

SCHLEID/SEFFERN Der Schleider Landwirt Martin Kemen will Kindergartenkindern das Thema Ackerbau näherbringen - und die Aktion verläuft nun etwas anders als ursprünglich geplant.

Doch die Kooperation mit der Kita wird trotzdem mit Leben erfüllt. „Bei uns läuft derzeit das Projekt ‚Leben auf dem Land – auf Entdeckungsreise rund um unser Dorf“, und die Kinder haben entschieden, zum Thema Bienen ein Blumenfeld anpflanzen. Dieses soll dazu dienen, die Bienen zu beobachten und in natürlicher Umgebung zu sehen, wie Honig produziert wird“, sagt Kita-Leiterin Alexandra Emondts.

Vergangene Woche war sie mit Kindergartenkindern auf „ihrem“ Feld - dort haben sie Samen von Schnittblumen eingesät. Das Saatgut hat Kemen bei der Raiffeisen Rhein Ahr Eifel in Badem zum Vorzugspreis erhalten, nun waren die Kinder mit Feuereifer dabei, die 100 Tütchen Schnittblumen-Samen zu säen. „Auch so können wir die Kinder an die Landwirtschaft heranführen“, ist Kemen überzeugt, der auch Vorsitzender des Fördervereins der Kita Laurentius ist.