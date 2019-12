Bildung : Landwirtschaft stellt sich an der Realschule plus vor

Bleialf Bei seinem jüngsten Besuch der Realschule plus in Bleialf hat Michael Horper, Vorsitzender der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz versprochen, bei einem Aktionstag rund um die Milch bald erneut vorbeizuschauen, am Donnerstag, 5. Dezember, ist es nun von 9 bis 12 Uhr so weit.

