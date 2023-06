Interview Hochwasserschutz-Experte: „Das dauert alles viel zu lange“

Bitburg-Prüm · Das Ingenieurbüro Reihsner mit Sitz in Wittlich erarbeitet aktuell für insgesamt etwa 80 Ortsgemeinden in der Eifel Hochwasserkonzepte. Doch bis die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden, vergeht viel Zeit. Im TV-Interview erklärt Geschäftsführer Sebastian Reihsner, warum es wichtig ist, nicht nur an sich selbst zu denken.

13.06.2023, 07:20 Uhr

Im Januar schaute sich die Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“ des Landes Rheinland-Pfalz eine Hochwassermaßnahme in Bettingen an. Dort wurde ein Sperrwerk gebaut. Am sogenannten Rechen bleibt das Totholz hängen und das Wasser kann sauber weiterfließen. Foto: TV/Stefanie Glandien

In vielen Bürgerversammlungen hat Sebastian Reihsner, Geschäftsführer vom Ingenieurbüro Reihsner, immer wieder darüber informiert, welche Vorkehrungen zum Schutz vor Hochwasser getroffen werden müssen. Für ihn ist das außerordentlich wichtig, denn wie er im Interview mit dem TV sagt, erinnere sich nach fünf bis sieben Jahren kaum noch jemand an die Schäden.