Handel : Lars Messerich ist neuer Gewerbevereins-Chef

Bitburg Generationenwechsel im Gewerbeverein Bitburg: Auf Edgar Bujara folgt Lars Messerich. Abschied und Neubeginn.

15 Jahre stand Bujara an der Spitze des aktuell 207 Mitglieder zählenden Vereins. Er war damals Teil eines neuen, jungen Führungsteams, das den Verein wieder zusammenführte. Damals drohte das Ganze, auseinanderzubrechen. Davon kann heute keine Rede sein.

Gewerbeverein Bitburg: Nach dem aktuellen Ergebnis der Vorstandswahlen bei der Jahreshauptversammlung des Bitburger Gewerbevereins gehören dem Vorstand Vorsitzender Lars Messerich, Peter Hein (2. Vorsitzender), Schriftführer Harald Wirtz, Kassierer Daniel Wintrich und die Beisitzer Markus Angel, Stefan Bohl, Frank Gierden, Jan Müller, Werner Krämer, Kai-Uwe Klos sowie Horst Sonnier an.

„Es ist eine tolle Bande“, sagt Bujara bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Eifelbräu. Mehrfach bedankt er sich für die Zusammenarbeit. Besonders bei seinem zweiten Vorsitzenden Peter Hein. Jeder weiß: Es ist die letzte Sitzung, die Bujara als Vorsitzender leitet.

Mit Spannung wird die Wahl seines Nachfolgers erwartet. Bujara verrät nur so viel: Sein Stellvertreter möchte nicht kandidieren. „Das hat er damals direkt klargestellt, als ich ihn gefragt habe, den zweiten Vorsitz zu übernehmen“, sagt Bujara. Versucht habe er es dennoch: „Aber nix zu machen.“ Wen er stattdessen auserkoren hat, hält er bis zum Schluss zurück.

Zuvor wird ihm, der im Frühjahr 2018 deutlich gemacht hat, dass er sich zurückziehen wird, in aller Form gedankt. Verdient. Wer einmal erlebt hat, wie Bujara Gabelstaplerfahrer auf dem Spittel dirigiert, wenn die Buden für den Weihnachtsmarkt aufgebaut werden, weiß: Dieser Mann ist ein Perfektionist – einer, so sagt er selbst, „mit dem man es bestimmt nicht immer leicht hat “. Aber eben auch einer, der selbst mitanpackt.

„Ein Macher und Fantast“, wie Bürgermeister Joachim Kandels in seiner Ansprache sagt. Bujara hat dem Weihnachtsmarkt ein völlig neues Konzept verpasst, den Park am Konrad mit Sponsoren und Unterstützern wieder zum sprudeln gebracht und mit seinem Nostalgie-Karussell Spenden für jene gesammelt, denen es nicht so gut geht.