Dorfentwicklung : Lasel plant die nächsten Jahre

Hier tut sich allerhand: Lasel im Nimstal. Foto: Fritz-Peter Linden

Lasel (fpl) Der neue Blick auf Lasel: Zu einem Informationsabend laden Ortsbürgermeister Manfred Klasen und der Gemeinderat die Bürger am Donnerstag, 8. Juli, 19 Uhr, am Sportplatz ein. Es geht dabei um alles, was ansteht, darunter die Planungen zum Gemeindehaus, geschwindigkeitshemmende Vorkehrungen an den Ortseingängen, das neue Kita-Gesetz, das Projekt „Mehr Grün für unser Dorf“, die Planungen zum Ausbau des Nimstal-Radwegs, die Erarbeitung des Wanderwegenetzes, den Spielplatz und die Neugründung des Bürgervereins Lasel aktiv.