Blaulicht : Lastwagenfahrer baut Unfall und flüchtet

Prüm Unfallflucht auf der B 410

Die Polizei vermutet, dass er zwischen dem 10. und 13. Juli mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 410, aus Richtung Pittenbach kommend, in Richtung Pronsfeld unterwegs war.

Beim Linksabbiegen an der Einmündung mit der Landesstraße 16 in Richtung Arla sei er, so die Polizei, mit dem Lastwagen auf die Verkehrsinsel geraten und habe die Schilder zerbeult.