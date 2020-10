Brauchtum : Laternen, Brezel, aber kein Lichterzug

Laternenzüge wird es in diesem Jahr nicht geben. Aber dennoch haben gibt es in vielen Orten Aktionen, um die Tradition dennoch feiern zu können. Foto: dpa/Felix Kästle

Eifel Der derzeitige Anstieg der Corona-Infektionen lässt in vielen Dingen nicht viel Spielraum zu. Das gilt auch für die Martinszüge in der Region. Diese werden flächendeckend abgesagt. In manchen Orten müssen die Kinder aber trotzdem nicht auf ihre Brezel oder den Weckmann verzichten. Ein paar Ideen haben wir gesammelt.

Eifelkreis Die schlechten Nachrichten bei den Corona-Infektionszahlen im Eifelkreis reißen nicht ab. Die Alarmstufe Rot ist erreicht und die Kreisverwaltung hat bezüglich Veranstaltungen neue Richtlinien herausgegeben. Eine davon betrifft die Martinszüge, die in allen Gemeinden des Eifelkreises abgesagt wurden. Damit das Vergnügen für die Kinder aber nicht ganz zu kurz kommt, haben sich die Verantwortlichen in manchen Gemeinden etwas einfallen lassen. Hier nur einige Beispiele:

Eine St.-Martin-Sternwanderung ist in Bitburgs Stadtteil Erdorf geplant. Damit die Erdorfer Kinder nicht ganz darauf verzichten müssen, wird es am Samstag, 7. November eine St.-Martin-Sternwanderung zum Bürgerhaus geben. Die Kinder (unter Begleitung ihrer Eltern) können mit ihren Laternen von zu Hause aus einen selbst gewählten Weg durch Erdorf mit dem Ziel Bürgerhaus gehen. Damit nicht alle gleichzeitig beim Bürgerhaus ankommen, wird die Sternwanderung zeitversetzt beginnen: Bereich Eidenbach: ab 18 Uhr, Bereich Kalk: ab 18.20 Uhr, Bereich Mitteldorf: ab 18.40 Uhr. In einem Zeitfenster von 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr werden dann die Brezeln vor dem Bürgerhaus verteilt. Es findet keine Veranstaltung und auch kein Getränkeausschank statt. Der Zugang zum Bürgerhaus erfolgt über die Laurentiusstraße und der Ausgang über die Schulstraße, damit ein Begegnungsverkehr vermieden wird. Die Masken– und Abstandsregelungen sind unbedingt zu beachten.

Auch die KInder aus Bitburgs Stadtteil Stahl sollen ein kleines bisschen „St. Martin“ erleben. Deshalb haben sich die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Stahl überlegt, dass sie am Samstag, 7. November, ab 18.30 Uhr mit dem Feuerwehrauto jede Straße im Dorf abfahren und Martinsbrezeln an die Kinder verteilen. Die KInder werden gebeten, an ihrer Haustür zu stehen und sich am Feuerwehrauto die Martinsbrezel abzuholen.

St. Martin wird auch in Prüm unter dem Motto „Der Weckmann kommt zu dir nach Hause“ unterwegs sein. Am Mittwoch, 11. November, sind er und seine fleißigen Helfer in ganz Prüm und den Stadtteilen unterwegs. Die Kinder sind aufgerufen, sich online unter www.stadtpruem.de/sanktmartin zu registrieren und sich mit einer Laterne vors Haus zu stellen.

In Badem (VG Bitburger Land) werden ebenfalls Martinsbrezel an die Kinder verteilt. Aufgrund der aktuellen Situation ist das aber nur mit Voranmeldung möglich. Wer gerne am Mittwoch, 11. November, ab 18 Uhr eine Martinsbrezel an die Tür gehängt haben möchte, wird gebeten, sich bis zum 31. Oktober bei Jennie Scheidweiler, Telefon 0171/8295623, oder Ilona Schwarz, Telefon 0170/5548954 zu melden.

In der Gemeinde Bickendorf (VG Bitburger Land) sind alle Kinder dazu aufgerufen, am Mittwoch, 11. November, um 18 Uhr vorm Haus am Straßenrand mit der Laterne zu stehen. Die Mitglieder des Ortsgemeinderates werden in drei Gruppen durch den Ort fahren und Brezeln an alle teilnehmenden Kinder verteilen.

In Seffern (VG Bitburger Land) reitet der St. Martin, flankiert von vier Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr, durch das ganze Dorf. Die Kinder können sich mit ihrer Laterne vor die Haustür stellen oder diese ins Fenster. Von 18 bis 22 Uhr wird zusätzlich die Pfarrkirche St. Laurentius illuminiert. Am Mittwoch, 11. November, um 18 Uhr startet der St. Martins-Ritt in der Hochstraße.Für alle Kinder und Jugendlichen gibt es natürlich auch die traditionelle Martins-Brezel.

Am Samstag, 14. November, gibt es dann ein kulinarisches Highlight. Der Förderverein lädt zum Martinsessen. Die Menüs können unter 0172/6856378 vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt frei Haus.

In Orenhofen (VG Speicher) werden die Kinder in der Kita und der Grundschule Laternen basteln und eine kleine St.-Martinsfeier in eigener Regie durchführen. Die Feier wird nur für die Kinder organisiert.

Die Martinsbrezeln werden auch in diesem Jahr von Paula Heinen aus Hosten (Gasthaus Paula) gestiftet.

In Speicher (VG Speicher) hat die Freiwillige Feuerwehr eine Verteilaktion durch das Dorf in Vorbereitung. Können die Kinder nicht zum St. Martin kommen, dann kommt St. Martin zu den Kindern. Auch die Verlosung der Gewinne findet in einer anderen Form statt. Weitere Informationen dazu werden in den nächsten Wochen, unter Beachtung der aktuellen Pandemiesituation, bekannt gegeben.

In Auw an der Kyll (VG Speicher) verteilt der Gemeinderat am Mittwoch, 11. November ab 17.30 Uhr Martinsbrezeln an die entsprechenden Haushalte. Die Kinder sind dazu aufgerufen, bei Anbruch der Dunkelheit ihr Martinslicht vor den Haustüren aufzustellen.

In Hommerdingen (VG Südeifel) heißt es: „Ich steh mit meiner Laterne“. Auf Grund der aktuellen Situation sind am Samstag, 7. November, ab 18.30 Uhr alle eingeladen, mit Laternen und bunten Lichtern auf den Grundstücken auf St. Martin zu warten. Er wird mit dem Ortsbürgermeister an den Häusern vorbeiziehen und Brezeln austeilen.

In Körperich (VG Südeifel) können die KInder ihre bunt leuchtenden Laternen am Martinstag, Mittwoch, 11. November, an die Haustür oder ins Fenster hängen. Gegen Abend werden die Kinder aus der Gemeinde mit einer kleinen „Martinsgabe“ überrascht.