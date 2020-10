Berufswettbewerb : Erfolgreiche Eifeler Landschaftsgärtner

Üttfeld Laura Meyer und Daniel Tholl haben im Finale des bundesweiten Berufswettbewerbs der Landschaftsgärtner Rheinland Pfalz und das Saarland vertreten. Sie schafften unter die Top 10.

Für das Finale des Landschaftsgärtner-Cups in Nürnberg haben sich Laura Meyer und David Tholl bereits Mitte Mai qualifiziert. Damals gewannen sie noch als Auszubildende des des Gartenbaubetriebs Leufgen in Üttfeld im Landeswettbewerb den ersten Platz und ergatterten somit die Fahrkarte zum Bundeswettbewerb.

„In Nürnberg waren wir eins von insgesamt neun Teams“, erzählt Daniel Tholl. die Aufgabenstellung sei für alle Teilnehmer des Finales identisch gewesen: „Es galt, auf einer Fläche von vier mal vier Metern eine Natursteinmauer in einem Bogen zu errichten und ein Steinpflaster zu verlegen.“

„Das geht völlig in Ordnung für uns“, sagt Laura Meyer. „Das ist gutes Mittelfeld und damit können wir leben.“ Für die beiden, inzwischen ausgelernten und von ihrem Chef Jens Leufgen übernommenen Landschaftsgärtner, sei der Wettbewerb im Nürnberger Messepark auch auf anderer Ebene wichtig gewesen. „Wir konnten uns mit Kollegen austauschen, Ideen und Erfahrungen sammeln“, sagen Meyer und Tholl. Auch sei die Vorbereitung auf den Cup eine regelrechte Weiterbildung gewesen: „Wir waren im Vorfeld sieben Tage lang in Bad Kreuznach, ein Steinmetz hat uns in Sachen Natursteinmauer beraten und die Aufgabe mit uns im Detail besprochen“, sagt Daniel Tholl.