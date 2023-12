Verkehrsinfrastruktur LBM: „Viel zu viele Straßen dringend ausbaubedürftig“

„Wir werden in 2023 zum zweiten Mal in Folge einen Bauumsatz von 40 Millionen Euro erreichen“, bilanziert Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Gerolstein (LBM) für das Jahr 2023. Im Vorjahr 2022 wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Landesbetriebs eine Summe in dieser Höhe investiert. Die Straßen zu erhalten, steht seitdem weiter oben auf der Prioritätenliste von Bund, Land und Landkreisen. Insgesamt habe sich der Zustand des Straßennetzes seit Beginn der Erfassungen im Jahr 2001 leicht verbessert, resümiert Enders. „Immer noch sind aber viel zu viele Straßen in einem dringend ausbaubedürftigen Zustand.“