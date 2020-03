Straßenbau : Das Buddeln im Straßenbau geht weiter – trotz der Corona-Krise

Bitburg/Daun Das öffentliche Leben ruht. Abgesehen von wenigen Ausnahmen bleiben die meisten Geschäfte zu. Doch ein Arbeitsfeld scheint von Corona nicht erschüttert zu sein: der Straßenbau.

Die meisten Geschäfte sind geschlossen, fast alle kleinen und großen Veranstaltungen sind abgesagt und viele Betriebe haben Kurzarbeit beantragt, – schlicht weil die allgemeine Auftragslage Voll­arbeit nicht mehr ermöglicht. Ein Bereich scheint allerdings vom Corona-Stillstand nicht betroffen zu sein: der Straßenbau geht anscheinend seine gewohnten Wege. Trügt der Schein? Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein packt zumindest weiter sofern es möglich ist, jede geplante Baustelle an.

Besonders die Planer müssten sich an die neuen Bedingungen gewöhnen. „Sie werden es gemerkt haben“, sagt Arens am Freitagmittag, „aber ich bin gerade tatsächlich der letzte Mann im Haus.“ LBM-Leiter Harald Enders sei auf Außenterminen unterwegs aber viele der Gerolsteiner Büros stünden aktuell sogar leer. „Aber nicht, weil bei uns nichts mehr läuft, unsere Arbeitsstruktruren wurden nur den Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus angepasst und das bedeutet vor allen Dingen: So wenig Leute wie möglich sollten sich bei der Arbeit begegnen“

Und wie erreicht man so was in einem Landesbetrieb? Ganz einfach: Die Mitarbeiter wurden ausgelagert und auf das gesamte Arbeitsgebiet des LBM Gerolstein verteilt. „Sie haben nun ihre Schreibtische in den Straßenmeistereien stehen oder eben in allen Zweigstellen und Niederlassungen, in denen sie arbeiten können“, sagt Arens. Die Devise lautet: Jedem Mitarbeiter sein eigenens Büro.