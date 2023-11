Das Große im Kleinen Wie auch junge Leute ihr Dorf fit für die Zukunft machen

Der Zukunfts-Check Dorf in den Prümer Stadtteilen: Überall, in Niederprüm, Weinsfeld, Steinmehlen und Dausfeld (dort ist es die Dorfmoderation, nicht der Check) arbeiten Bürgerinnen und Bürger an Verbesserungen, Verschönerungen, an Ideen für ein gutes Miteinander. Die Niederprümer haben inzwischen ihre Präsentation der Ergebnisse hinter sich.