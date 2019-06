Schulfest in Prüm : Großes Fest, dann großes Konzert

Schulfest in Prüm

Prüm Kochen wie im Mittelalter, Magie und Zaubereien, Kräutergarten, Bierbrauerei, Buchgestaltung, Papierschöpfen, Spiele, Architektur, bäuerliches Leben: Das alles steht, als Ergebnisse der Projektwoche, auf dem Programm beim Schulfest des Regino-Gynasiums am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 15 Uhr.

Und am Sonntag, 16. Juni, 17 Uhr, geht es mittelalterlich weiter, im festlichen Rahmen in der Basilika: Um 17 Uhr ist die Aufführung der „Carmina Burana“, an der ebenfalls zahlreiche Regino-Schüler beteiligt sind (der TV berichtete).