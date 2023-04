Leben im Grenzgebiet Glückliche(re)s Ostbelgien?

So sieht es auch Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm und Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz: „Ich gehe davon aus, dass wir hier in der Eifel ähnliche Zufriedenheitsverhältnisse wie in Ostbelgien haben.“ Das Alltagsleben sei in beiden ländlich geprägten Regionen doch sehr ähnlich. Allerdings sieht auch Söhngen die geografische Lage und speziell die Mehrsprachigkeit der Nachbarn als großen (Standort-) Vorteil.