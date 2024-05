Ofenmuseum in der Eifel Lebensbedrohliche Schlammmassen vernichten das Werk von Museumsmachern

Brigitte Lukas weint, als sie die Fotos vom Pfingstsonntag anschaut. Ihr Hof mit dem Ofen- und Eisenmuseum ist seit dem Unwetter eine Baustelle. Auch nach mehr als einer Woche sind sie und ihr Mann Theo noch täglich mit vielen Helfern dabei, aufzuräumen, was das Unwetter vor einer Woche angerichtet hat. Heute müssen sie im Museum Wände abreißen. Die Isolierung hinter den Rigipsplatten hat sich mit Wasser vollgesaugt. Das ist am Vortrag beim Rundgang mit dem Gutachter aufgefallen.

Vor 23 Jahren haben Brigitte und Theo Lukas das heimatkundliche Museum eröffnet. In zwei Jahren wollten sie Jubiläum feiern. Daraus wird nichts. „Pustekuchen“, sagt Brigitte Lukas mit belegter Stimme. Alles, was sie in mehr als 50 Jahren gesammelt haben, ist dahin. Weit über 100 verschiedene gusseiserne Öfen, die Theo Lukas mit viel Liebe aufgearbeitet hat, und weitere 40.000 Exponate aus der Kulturgeschichte.