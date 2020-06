Tourismus : Leere Betten und wenig Perspektiven

Normalerweise würden sich hier die Reisegruppen die Klinke in die Hand geben. Stattdessen sind derzeit nur Christian Becker mit seiner Stellvertreterin und der Auszubildenden in der Freizeiteinrichtung. Foto: TV/Nora John

Kyllburg Klassenreisen sind vorläufig wegen der Corona-Krise nicht möglich. Sie dürfen sogar bis zum Herbst auch für das kommende Jahr noch nicht gebucht werden. Die Betreiber von Jugendunterkünften haben deshalb eine Petition gestartet, die auf ihre besondere Situation aufmerksam machen soll.



„Heute wäre hier normalerweise richtig was los“, sagt Christian Becker vom Bildungs- und Freizeitzentrum Stiftsberg. Eigentlich wären an diesem Freitag Gruppen mit insgesamt 70 Menschen abgereist und 60 neue Gäste angereist. Stattdessen befinden sich in der Unterkunft, die bis zu 95 Menschen Platz bietet, nur Christian Becker, seine Stellvertreterin Stephanie Stoller und die Auszubildende Lisa Marie Bayer.

Und wie Christian Becker befürchtet, wird das auch noch eine ganze Weile so bleiben. Denn das Haus ist auf Gruppenreisen ausgelegt. Einen großen Anteil an Gästen machen die Schulklassen aus. Aber während noch nicht einmal normaler Unterricht an den Schulen läuft, ist an Klassenreisen noch gar nicht zu denken.

Info Rettungsschirm für Jugendherbergen Auch das Jugendherbergswerk hat die Corona-Krise hart getroffen. Doch seit Mitte Mai gibt es einen Hoffnungsschimmer: Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat einen Rettungsschirm von neun Millionen Euro für das Jugendherbergswerk angekündigt (TV vom 10. Mai). Mit diesem Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss, sollen die Defizite, die durch coronabedingte Übernachtungsausfälle entstanden sind, ausgeglichen werden. Jacob Geditz vom Jugendherbergswerk sagt dazu: „Die Nothilfezahlung von neun Millionen Euro betrifft nicht nur das DJH. Es ist ein Notprogramm für alle gemeinnützigen Beherbergungsbetriebe im Jugend- und Familienbereich mit insgesamt 180 Antragsberechtigten. Die Mittel sind dafür vorgesehen, Liquiditätsengpässe zu verhindern, damit es nicht zu einer Insolvenz kommt. Bei Einnahmeverlusten von mittlerweile mehr als 20 Millionen Euro ist dies zwingend notwendig, um weitere Schließungen zu vermeiden und das DJH als Organisation zu erhalten.“ Aus seiner Sicht gibt es durch das Programm Hoffnung, dass dies gelingen könne. Die Beträge reichten aber nicht aus, um die bisherigen Verluste abzudecken.

Mehr noch: Wie Becker sagt, ist es den Schulen untersagt, überhaupt Buchungen zu machen. Auch für das nächste Jahr darf noch nichts fest geplant werden. Becker spricht dabei nicht nur für seinen Betrieb, sondern auch für andere Anbieter von Jugendreisen. Betroffen sind neben den Jugendherbergen in Bollendorf und Prüm (der TV berichtete) auch die Jugendburg Neuerburg, das Gollandhaus in Daleiden, das Ernzener Jugendcamp, das Youtel in Bitburg, die Irreler Köhlerhütten, das Waldjugendheim in Dasburg und viele mehr. Becker selbst ist im Vorstand des Verbands Reisenetz, dem deutschen Fachverband für Jugendreisen, bei dem sich viele Organisationen und Betriebe zusammengeschlossen haben.

Zusammen mit anderen Anbietern im Bereich Jugend- und Klassenreisen hat sich Becker für eine Petition stark gemacht, die den Blick auf dieses vermeintliche „Nischenproblem“ lenken soll. Schon mehr als 16 500 Menschen haben diese Petition unterzeichnet.

„Wir erkennen an, dass die Politik sehr bemüht ist“, sagt Christian Becker. Doch für ihn ist es nicht verständlich, dass Unternehmen wie Tui oder Lufthansa gerettet werden sollen, die Anbieter von Jugendreisen aber in großer Not sind. Auch die Jugendherbergen hätten ihren Rettungsschirm bekommen, sagt Becker weiter. Aber 80 Prozent aller Betten in Jugendunterkünften seien nicht im Deutschen Jugendherbergswerk organisiert.

Denn, das macht Becker auch deutlich, es treffe die Anbieter von Jugendreisen härter als normale Beherberbungsbetriebe. Diese könnten ihren normalen Betrieb wiederaufnehmen; bei Klassenreisen sei das aber nicht in Sicht.

Helfen könnte da aus Beckers Sicht beispielsweise auch eine Stornoregelung. Die Schulen werden, so steht es in der Petition, in vielen Bundesländern dazu aufgefordert, sich aktiv gegen Stornokosten zu wehren.

Die Veranstalter wünschen sich, dass sich die Kultusministerien an den Stornokosten beteiligen. In Rheinland-Pfalz werden aktuell Stornokosten erstattet, aber viele Gruppen kommen aus anderen Bundesländern.

Derzeit versuchen Christian Becker und sein Team, den Betrieb mit einzelnen Gästen aufrecht zu erhalten. Doch das hilft laut Becker auch nicht wirklich weiter. Denn die Personalkosten seien für fünf Gäste genau so hoch wie für 50. Bei Schulklassen kämen beispielsweise die Gäste meist zur gleichen Zeit zum Frühstück und seien nach einer Stunde wieder unterwegs. Bei einzelnen Gästen müsse man mit versetzten und längeren Frühstückszeiten-Zeiten rechnen. Dafür müssen eben die Mitarbeiter bereitstehen.

Zwar bekomme er ebenso wie Hotels Hilfe vom Staat, doch die fangen die laufenden Kosten nicht auf, sagt Christian Becker. Es seien die meisten Mitarbeiter in Kurzarbeit. Aber beispielsweise die Verwaltung oder der Hausmeister, der sich unter anderem um die Pflege der Außenanlagen kümmert, müssten weiter voll bezahlt werden.

Das sind für Becker zwischen 4000 und 5000 Euro Personalkosten. Er habe noch die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Das würde nochmal die Zeit von August bis September überbrücken. „Aber es fehlt die Perspektive“, so Becker.

Und er sieht noch ein weiteres Problem. Wegen des Einnahmeausfalls und der Kredite könnten Jugendreisen vermutlich in Zukunft nur noch zu höheren Preisen angeboten werden.

Auch Landrat Joachim Streit hat sich mit einem Posting bei Facebook zu dem Thema geäußert. Er fordert Unterstützung für die betroffenen Betriebe und nennt vier Möglichkeiten: Zum einen schlägt er vor, Klassenreisen unter Nutzung eines Corona-Testverfahrens der Reisenden, der Betreuer und des Personals zum Beginn und am Ende der Reise zu ermöglichen.

Außerdem wünscht er sich ein Tagesreisen-Aktionsprogramm des Landes im Rahmen eines besonderen Bildungsauftrags und ein gemeinsames Ferienprogramm des Landes, der Städte und Kreise in diesen Einrichtungen, um lernschwachen Schülern bei Spaß und Freizeit die Gelegenheit zu geben, versäumten Lernstoff aufzuholen. Landrat Streit betont auch die große Bedeutung der Jugendreisen.

Bei einer Nachfrage bei den Schulen bestätigt Schulleiter Jens Kemper vom Staatlichen Eifelgymnasium Neuerburg, dass bis zum Herbst keine Klassenreisen geplant werden dürfen. Er geht auch davon aus, dass die Touren, die dieses Jahr ausgefallen sind, nicht im kommenden Jahr nachgeholt werden. Allerdings werde schon über Klassenreisen im kommenden Jahr nachgedacht. „Wir hoffen, dass wir ab den Herbstferien dann wieder buchen können.“

Nix los: Über nicht genutzte Zimmer beklagen sich nicht nur Hotels, sondern auch Jugendunterkünfte. Foto: dpa/Swen Pförtner