Kurzinterview : Lehrer über Lockdown: „Lücken bleiben"

Speicher Zwei Monate Zwangspause liegen hinter Schülern, Eltern und Lehrern des Gymnasiums Speicher. Vor welche Herausforderungen das Kollegium durch die Regelungen gestellt wurde, erzählen Schulleiterin Sonja Ibrahim und Markus Bucks, Leiter der Orientierungsstufe:

Wie organisiert man Fernunterricht? Und wie sieht Schule im Lockdown aus?

brahim: Dass wir im März schließen mussten, haben wir nur ein paar Tage vorher erfahren. Innerhalb kurzer Zeit mussten wir einen Plan aufstellen und Homeschooling organisieren.

Bucks: Das war eine technische Herausforderung. Und das, obwohl wir ein junges Team sind, das sich mit digitalen Angeboten auskennt. Am Anfang haben wir Lernpakete per Mail verschickt. Aber schon bald traten Probleme auf: zu große Dateianhänge und volle Postfächer. Seitdem das Land uns die Plattform Moodle zur Verfügung gestellt hatte, lief es allerdings reibungslos. Videounterricht wollten wir bewusst nicht anbieten, da dies technisch anspruchsvoll gewesen wäre. Wir müssen uns an den Haushalten orientieren, die technisch am wenigstens versiert sind, um gleiche Chancen zu ermöglichen.

Stichwort gleiche Chancen. Ist was dran an der These, dass schwächere Schüler, mit weniger Unterstützung zuhause, unter der Zwangspause besonders leiden?

Bucks: Das Lernen zuhause hat zumindest keinen Schüler gestärkt, aber die schwächeren Schüler weiter geschwächt. Und es werden sich wahrscheinlich nicht alle Lücken kurzfristig schließen lassen. Es wird keiner Schule gelingen, den Lehrplan eins zu eins umzusetzen. Wir haben jedoch unser Bestes getan, alle Kinder individuell zu begleiten, indem wir in allen Fächern wöchentlich eine persönliche Rückmeldung gegeben haben.

Gab es denn Schüler, die man durch digitalen Unterricht gar nicht erreichen konnte?

Ibrahim: Dass mal Hausaufgaben vergessen oder oberflächlich gemacht wurden, kam vor, aber manche Schüler haben uns mit besseren Leistung als erwartet überrascht.

Gibt es also Chancen? Was wird nach der Rückkehr in den Alltag vom Fernunterricht bleiben?

Ibrahim: Zumindest wären wir auf eine neue Schließung viel besser vorbereitet. Wir konnten Rückschlüsse daraus ziehen, was funktioniert. Daher sind wir für alle Eventualitäten gewappnet.

Am ersten Schultag kann man wohl wenig darüber sagen, wie der Unterricht weiterlaufen wird. Aber haben Sie eine Prognose?

Ibrahim: Wir haben den Kindern erklärt, wie die Regeln lauten und den Eindruck gewonnen, dass sie Verständnis für die Vorgaben haben. Wir merken aber auch, dass Schüler aufgeregt sind. Nachdem sich viele zunächst über die „Ferien“ gefreut haben, herrscht jetzt eine Stimmung wie am ersten Schultag.