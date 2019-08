Ausflug : Landfrauen fahren durchs Müllerthal

Prüm (red) Der Landfrauenverband Prüm lädt für Mittwoch, 28. August, zu einer Lehrfahrt durch das Müllerthal in Luxemburg ein. Abfahrt ist um 9 Uhr am Konvikt in Prüm. Von dort aus geht es nach Holsthum zur Besichtigung des Hopfenanbaus bei Familie Dick.

