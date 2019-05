Reise : Lehrfahrt ins Nachbarland Belgien

Dagmar Leifgen. Foto: TV/Damar Leifgen

Prüm (red) 20 Teilnehmer sind der Einladung der Vorsitzenden der Landfrauen Prüm zu einem Ausflug nach Belgien gefolgt. In der Montenauer Schinken-Räucherei wurden sie in die Geheimnisse des Räucherns eingeweiht. Der Anblick der Schinken und anderen Spezialitäten ließ jedem das Wasser im Mund zusammenlaufen und um den Geschmack zu erleben, standen am Ende des Rundgangs am Verkaufsstand alle Produkte zum Probieren bereit.

