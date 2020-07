Kommentar : Lehrstück in deutscher Bürokratie

Die Geschichte von Boualga Aicha Rania ist kein Einzelschicksal. Schließlich ist die Bitburg-Prümer Ausländerbehörde inzwischen landesweit dafür bekannt, besonders hart durchzugreifen und das Gesetz rigide zu vollstrecken.

Aufgrund von Formalitäten Handwerker, Pfleger und Ärzte nach zu Hause zu schicken, grenzt an Wahnsinn. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Anstrengungen man an anderer Stelle unternimmt, um diese Leute in die Republik und insbesondere in den ländlichen Raum, zu locken.