Unwetter und Militär : Der Flugplatz, die Fluten, die Folgen

Weiterhin in den Katastrophengebieten, wie hier auf dem Kyllburger Campingplatz, im Einsatz: die Soldaten der Air Base Spangdahlem. Foto: TV/Christian Altmayer

Spangdahlem Auf dem Flugplatz Spangdahlem hat das Hochwasser kaum Schäden hinterlassen. Einige US-Soldaten haben in den Fluten aber ihr Zuhause verloren. Derweil bieten andere Militärangehörige in der Region weiterhin Hilfe an.