Leichte Tour am Mittwoch

Bleialf (red) Der Eifelverein Bleialf-Schneifel lädt jeden ersten Mittwoch im Monat um 14 Uhr zu einer leichten Wanderung von rund zwei Stunden ein.

Treffpunkt ist am Marktplatz in Bleialf. Die nächste Wanderung ist am 4. März. Für Samstag, 7. März, um 20 Uhr lädt der Verein alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ins Hotel Zwicker-Hell ein.