Natur : Leichte Tour führt durch das Irsental

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Daleiden-Dasburg, bietet für Donnerstag, 3. September, eine geführte Tour an. Diese ist für dieses Jahr die letzte Feierabendwanderung.

Treffpunkt der Wanderer ist um 18 Uhr in Daleiden an der Bushaltestelle an der B 410.