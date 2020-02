Vereine : Leichte Tour rund um Schönecken

Prüm/Schönecken (red) Zu einer Kurzwanderung durch die Schönecker Schweiz lädt der Eifelverein Prüm am Samstag, 8. März, ein. Wanderführer bei rund rund fünf Kilometer lange Tour ist Jörg Hellwig. Die ursprünglich für diesen Termin vorgesehene Wanderung bei Oberlauch wird nachgeholt, der Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Jörg Hellwig erwartet die Wanderer am großen Parkplatz am Ortseingang von Schönecken. Hier startet und endet die Tour. Abfahrt in Fahrgemeinschaften in Privat-PKW zum Ausgangspunkt der Wanderung ist um 13. Uhr am Rathausplatz in Prüm. Mitfahrgelegenheit werden zum Beitrag von 2 Euro angeboten. Nicht nur Mitglieder, auch Gäste sind willkommen.