Schulwesen : Tschüss Bitburg! Hallo Peking!

Andreas Merzhäuser, hier in der Eingangshalle des St.-Willibrord-Gymnasiums, verlässt die Bitburger Schule und leitet demnächst die deutsche Botschaftsschule in Peking. Foto: TV/Maria Adrian

Bitburg Der Schulleiter des St-Willibrord-Gymnasiums, Andreas Merzhäuser, übernimmt ab Februar die Leitung der deutschen Botschaftsschule in der chinesischen Hauptstadt.

Noch hat Andreas Merzhäuser sein Büro in der Denkmalstraße mit Blick auf Bitburg und das Gelände des St-Willibrord-Gymnasiums. Am 1. Februar wird er von seinem neuen Arbeitsplatz auf die chinesische Hauptstadt Peking blicken – eine der zehn größten Städte der Welt. Mit großen Städten kennt er sich aus, hat er doch schon sechs Jahre in London gelebt, wo es ihm sehr gut gefallen hat, bevor er 2014 die Leitung des St-Willibrord-Gymnasiums in Bitburg übernahm.

Nach fünfeinhalb Jahren als Leiter in der Bierstadt ist für Merzhäuser und seine Ehefrau Martina Köhler die Zeit gekommen, um noch mal etwas Neues zu beginnen und eine neue Kultur kennenzulernen. Tochter Hannah ist erwachsen und studiert, und am St-Willibrord-Gymnasium hinterlässt der 59-Jährige auch keine Baustelle, wie er sagt. Die Umsetzung des Digitalpaktes sei abgeschlossen, das Medienkonzept verabschiedet und im Februar werde W-Lan flächendeckend zur Verfügung stehen. „Es wird zudem einen nahtlosen Übergang geben, denn mein Nachfolger ist schon bestimmt“, versichert der 59-Jährige. Einen Namen möchte er aber nicht nennen.

Zwei Mal ist er in diesem Jahr schon in Peking gewesen, im Dezember erfolgte die Übergabe an der Deutschen Botschaftsschule – seinem neuen Einsatzort. Merzhäuser glaubt, dass man im „globalisierten Peking“ mit der englischen Sprache gut zurecht kommen kann. Dennoch besuchen er und seine Frau, die ebenfalls in Peking unterrichten wird, einen Chinesisch-Kurs am Konfuzius-Institut in Trier. „ Eine Beherrschung der Sprache auf hohem Niveau werde ich nicht schaffen, aber ich hoffe, es reicht für eine Grundorientierung“, sagt der gebürtige Westerwälder. Er freut sich auf den neuen spannenden Kulturkreis.

Bedenken, dass er vom chinesischen Staat ebenso überwacht werden könnte, wie die Chinesen selbst, hat er nicht. Er geht von einer großen Bewegungsfreiheit im Land aus. Zudem hab er als Repräsentant der deutschen Kultur und des deutschen Bildungssystems einen offiziellen Status. Die Schule befinde sich auf deutschem Botschaftsgelände. „Die totalitären Tendenzen sind für Ausländer bedingt fühlbar“, sagt der 59-Jährige, der nach seinem fünfeinhalbjährigen China-Aufenthalt in Pension gehen wird. Vor der Abreise ins Reich der Mitte werden er und seine Frau die Wohnung in Trier auflösen. Sie haben dann noch eine Anlaufstelle in Wuppertal.

Bei aller Vorfreude auf die neue Aufgabe spielt auch etwas Wehmut mit, sagt der Schulleiter: „Ich identifiziere mich mit dem Willibrord-Gymnasium, es ist eine schöne Schule mit einem guten Ruf und sie leistet viel“. Natürlich sei es auch schade, sich von Mitarbeitern und Kollegen verabschieden zu müssen, es sei halt ein Abnabelungsprozess.