Kostenpflichtiger Inhalt: Drei Fragen an Jürgen Meyer : Wildtierexperte im TV-Gespräch: „Den Silberfuchs einfach in Ruhe lassen“

Jürgen Meyer, Chef des Wildtierzentrums in Wiltingen an der Saar, kennt sich auch mit Füchsen bestens aus. Foto: Marion Maier

Saarburg Immer wieder ist in den vergangenen Wochen ein Silberfuchs in der Region aufgetaucht. Zuletzt wurde ein solches exotisches Tier in Bausendorf gesichtet, davor in Bickendorf, Niederanven in Luxemburg und Hochstetten-Dhaun im Hunsrück. Doch was ist zu tun, wenn der schwarz-silberne Vierbeiner plötzlich im heimischen Garten steht? Jürgen Meyer, Leiter des Wildtierzentrums Saarburg, hat da einen einfachen Tipp: „Das Tier einfach in Ruhe lassen.“