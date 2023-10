Nach Unfall nicht ausgetauscht Beschädigte Leitplanke auf der A 60 bei Bleialf seit Monaten nicht repariert

Einem TV-Leser aus Mehren ist bei seinen Fahrten durch die Eifel aufgefallen, dass ein Leitplankenschaden an der A 60, Abfahrt Bleialf in Richtung Wittlich, seit Monaten nicht repariert wird. Bei dem beschädigtem Element handelt es sich um einen sogenannten Anpralldämpfer. Dieser besteht meist aus Stahl oder Kunststoff und kommt an schnell befahrenen Straßen zum Einsatz. Sie dienen vor allem dazu, die Heftigkeit eines Fahrzeugaufpralls zu mindern.