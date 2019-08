Gemeinden : Offener Schrank für Bücher in Lambertsberg

Offener Schrank für Bücher in Lambertsberg

Lambertsberg Wie bereits viele andere Eifelgemeinden hat jetzt auch Lambertsberg einen offenen Bücherschrank. Dort kann man Lektüre ausleihen, später wieder zurückstellen oder auch behalten. Das alles ist kostenlos.

Die Bürgerinnen und Bürger können dort auch eigene Bücher (in kleiner Stückzahl und gutem Zustand) für andere Leser abstellen. Der Förderverein der Gemeinde Lambertsberg freut sich, den Bürgern den Schrank überlassen zu können. Aufgestellt ist das neue Lektüre-Möbel in der Buswartehalle am Dorfgemeinschaftshaus.