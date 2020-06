Gemeinde will Ort im Dorfkern umgestalten : Lemling-Platz in Röhl soll attraktiver werden

Röhl Mitten in Röhl wird dem Sülmer Autor und Komponisten Bernhard Lemling gedacht. Doch der Gedenkort ist so unscheinbar, dass er den meisten kaum auffällt. Das soll sich ändern, hat der Gemeinderat beschlossen.

Die meisten Menschen, die durch Röhl fahren, wissen wahrscheinlich nicht, dass sie dabei an einem Gedenkort vorbeikommen. Der Platz, der dem Schriftsteller und Komponisten Bernhard Lemling gewidmet ist, liegt an der Hauptstraße, unterhalb der Kirche und schräg gegenüber einer Gaststätte.

In seinem Werk beschrieb er den ländlichen Alltag im Bitburger Land im Kreislauf der Jahreszeiten und des Kirchenjahres. Den Verlust alter Werte und den Strukturwandel in der Landwirtschaft machte er ebenfalls zum Thema, wobei er immer optimistisch blieb.

Bis vor einigen Jahren wurden auf dem Bernhard Lemling Platz die Kirmes und das Feuerwehrfest gefeiert. Marc Plein, Beigeordneter der Gemeinde sagt: „Die Feste finden jetzt am Gemeindehaus statt, weil dort Toilettenanlagen und Anschlüsse für Wasser und Strom vorhanden sind. Zudem gibt es dort jetzt einen Anbau, in dem man angenehm sitzt.“

Störend sei am Lemling-Platz außerdem der Verkehr auf der Hauptstraße, sodass Kinder dort schlecht umherlaufen und spielen konnten. Deshalb werde der Ort derzeit vor allem als Parkplatz genutzt. Etwa von Gottesdienstbesucher, die froh waren, ihr Auto in Nähe der Kirche abstellen zu können.

Was also tun? Der Gemeinderat will das nicht über die Köpfe der Bürger hinweg bestimmen. Und sie daher bei der Entscheidung, wie die Gestaltung aussehen soll, einbinden. Beim „Zukunftscheck Dorf“, bei dem der Ort mitmacht, soll der Platz ein Thema sein. „Es werden Erhebungsbögen für den Zukunftscheck in jeden Haushalt gehen. Dabei wollen wir nach der Meinung der Bürger zum Bernhard Lemling Platz fragen“, so der Ortschef. Anschließend ist eine Versammlung geplant, bei der gemeinsam überlegt werden soll, was man machen kann.