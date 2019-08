Kindertagesstätten im Eifelkreis : Französisch für die Kleinsten

Bitburg-Prüm An mehr als 30 Kindertagesstätten im Eifelkreis sind Muttersprachler im Einsatz. Sie haben nun ihre pädagogische Arbeit der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ganz früh in Kontakt kommen mit Französisch: Das ist das Ziel des Landesprogramms „Lerne die Sprache des Nachbarn“. Als besonderer Schwerpunkt gilt dabei die Arbeit in den Kindertagesstätten.

Doch ein solches Vorhaben will auch finanziert werden: Dafür braucht es neben dem Land, das 60 Prozent der Personalkosten trägt, auch die Kreise und die Kommunen. So ist es auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm: Er macht mit beim Projekt – und das schon sehr lange. Denn der Jugendhilfeausschuss hat schon im Jahr 2000 einer Förderung in Höhe von 20 Prozent der Personalkosten für zusätzliche Erziehungskräfte zur Vermittlung der französischen Sprache zugestimmt, wenn sich die Gemeinden des Einzugsbereichs ebenfalls mit 20 Prozent der Kosten beteiligen.

Um zu zeigen, was in den Tagesstätten geleistet wird, hatten die Fachkräfte einige Veranstaltungen organisiert: In Bitburg fand im Haus der Jugend eine „musikalische Reise durch die Frankophonie“ statt. An diesem Nachmittag unterhielten etwa 80 Kinder aus den umliegenden Kitas (Liebfrauen Bitburg, St. Peter Bitburg, St. Martin Bickendorf, St. Hubertus Nattenheim, St. Laurentius Seffern, „Kleine Strolche“ Oberweis sowie Mötsch) und deren Französischfachkräfte mit französischen Liedern, Reimen und Tänzen.