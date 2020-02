Ausbildung : Lernen im Ausland

Bitburg (red) Insgesamt zehn Europässe „Mobilität“ konnten Anita Sonndag, Leiterin des Europäischen Berufsbildungswerk, und Anne Unfried, Koordinatorin Erasmus+ im Euro-BBW, an Auszubildende und Mitarbeitende des Euro-BBW übergeben.

Die Auszubildenden hatten einen zweiwöchigen Ausbildungsabschnitt im Luovi Vocational College sowie in weiteren Betrieben in Oulu/Finnland absolviert und damit die schon seit vielen Jahren bestehende Kooperation mit diesem College fortgesetzt. Zu der Gruppe gehörten zwei Fachinformatiker, ein Tischler, eine Mediengestalterin, ein Gärtner und eine Gärtnerin. Mehrere Mitarbeitende verbrachten ebenfalls eine Woche im Luovi Vocational College und in der Partnereinrichtung Gureak in San Sebastián, Spanien. Alle Reiseblogs unter https://www.euro-bbw.de/de/unser-plus/praktika-im-ausland/. Foto: Euro-BBW