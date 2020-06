Volksfreund-Lesepaten : Bestens informiert, auch in diesen Zeiten

Bestens informiert, auch in diesen Zeiten

PRÜM (BP) Schon seit vielen Jahren unterstützt die Kreissparkasse Bitburg-Prüm insgesamt zehn Schulen in ihrem Geschäftsgebiet im Rahmen des Projekts „Lesen steckt an“ als Volksfreund-Lesepate. Durch das Engagement der Kreissparkasse erhalten auch alle weiterführenden Schulen in Prüm den Volksfreund tagesaktuell geliefert.

Auch wenn aktuell in Corona-Zeiten die Lese-Ecken nicht genutzt werden können, setzen die Lehrer den Volksfreund an den Schulen im Unterricht ein. In der vergangenen Woche besuchten die Sparkassenvertreter Klaus-Peter Nahrings und Kathrin Franzen die Prümer Patenschulen - und erhielten viele lobende Worte für die lange währende Unterstützung durch die Lesepatenschaft.