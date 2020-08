Leserbrief : Ausbau als Autobahn – unverzüglich

Dieser Leser greift die verschiedenen Berichte zu den Baustellen auf der Autobahn 60 auf und schreibt:

Vollsperrung der A 60 seit 3 Wochen und keine Arbeiten/Arbeiter auf dem Teilstück Weißenhof – Prüm zu sehen, Verkehrschaos durch sehr hohes Verkehrsaufkommen in den von den schon unzähligen Umleitungen betroffenen Dörfern, veranlassen mich erneut, auf die katastrophalen Zustände der Straßen in unserer Region hinzuweisen und den Finger erneut in die Wunde zu legen. Ein Flickenteppich an halbfertigen Teilstücken, die aber sehr stark befahren sind, durchqueren die Eifel.