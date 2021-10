Leserecho : Viele Namensvorschläge für neue Kita

Bitburg Die Stadt Bitburg hat Mitte Oktober eine neue Kita auf dem Flugplatz eröffnet. Nur ein Name fehlt der Tagesstätte auf dem Gelände der Sportschule noch. Weswegen der TV Sie, liebe Leser, gebeten hat, Vorschläge einzureichen.

Leserin Cynthia Kamau etwa schickt die Namen „Villa Kunterbunt“, „Kita Krümelzwerge“ und „Kita Löwenburg“ ins Rennen. Carmen Jutz aus Metterich schreibt uns: „Wie wäre es denn, in Anlehnung an die Sportschule Käfer, mit den Namen: Krabbelkäfer oder Beda-Käfer? Die einzelnen Gruppen könnte man Marienkäfergruppe, Maikäfergruppe und so weiter nennen.“ In diese Richtung geht auch der Vorschlag von Stefan Lehnen aus Biersdorf am See. „Ich würde die Kita in der Sportschule Kita Käferland nennen“, schreibt er.