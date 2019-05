Lesermeinung : Bedauerlicher Stadtratsbeschluss: Grünfläche für Parkplätze opfern

Streit um Parkplätze in Bitburg

Ich gebe zu bedenken, dass erstens nicht alle Wahlberechtigte Autofahrer sind und zweitens nicht jeder Autofahrer Wert darauf legt, bis unmittelbar vor die Läden zu fahren. Das Beste was wir für unseren Körper tun können ist „B hoch 3“ – also: Bewegung, Bewegung, Bewegung.

So weit sind die drei Parkhäuser in Bitburg von der Innenstadt nicht entfernt, als dass es unzumutbar wäre, sich zu Fuß zu bewegen. Wer wirklich nicht gehen kann, dem stehen selbstverständlich zentral gelegene Behindertenparkplätze zur Verfügung. In Trier haben Einkaufswillige weiter zu laufen als in Bitburg und es wird hingenommen.