Ihre Meinung : Moderne Bahn würde die Eifel verwandeln

Mobilität

Natürlich. Wird ein Auto-Wahn mitten durch die Landschaft geplant, erregt sich des Bürgers auto-matisierter Sinn und schwelgt in Phant-Asien, was es wohl an Horizont-Erweiterungen bringen möge. Weiter Fort-Fahren beschleunigt sich zum personifizierten Fort-Schritt. Selbstverständlich wird jede Bauphase geduldet, ja gewünscht. Landraub, Staub, Gestank und Lärm werden in ehrfurchtsvoller Erwartung wie Wunderpillen geschluckt. In Gerolstein soll die Stadt in zwei Hälften für mindestens 18 Monate getrennt werden. Was der kalte Krieg nicht sollte, schafft heute die Straße widerstandslos. Absurd. Doch eine bestehende Bahnstrecke nach 150 Jahren zu modernisieren, endlich nach 75 Jahren wieder ein zweites Gleis zu legen, dazu noch einen Fahrdraht zur leisen Bahnfahrt zu bekommen, ist Zerstörung von Heimat und Zukunft. Wer ergraut im Auto hinter Glas sitzt, schmeißt eben nicht mit Argumenten. Nicht Woche für Woche Tote im Straßenverkehr martern den Verstand. Es sind die da kommenden rollenden Sprudelzüge, die Tag und Nacht im Minutentakt im Transit das ansonsten von Spangdahlem geschützte Kylltal aufwühlen. Eine Invasion, gar eine Diktatur kollektiven Transports eines monotonen vor und zurück. Dessen abgeschleppte Wagen die auto-nome Eifel selbst nie zu nutzen gedenkt. Selbst ein alter Bahn-Kumpel, nun mit dem teuren Auto-nom angekarrt, wird zum Feind des klassen-übergreifenden Dahingleitens. Obwohl ein ehemaliges zweites Gleis genügend Radweg hergäbe, sieht das hastende Peloton im Einzelzeitfahren sich bedroht durch die Reaktivierung der WestEifelBahn. Die Vereinnahmung der eigenen Schottertrasse und das Ende des Untermietverhältnisses durch wieder ein zweites Gleis in Kyll-Bahn-Tunnelröhren stellen einen Vertrauensbruch in die Sucht des immer schneller, höher, weiter dar. Das derart provozierte Abdrängen vom Touren-Auto wäre eine Behinderung des heimischen Demokratie-Verständnisses von der Auto-Zelle als dem einzigen Freiheitsraum. Sollte dennoch eine moderne Bahn zügig kommen, erlebt die Eifel einen Wandel. Wird zukünftig weniger Polizei durch abnehmende Unfall-Aufnahmen gebunden sein, so kann diese zur Gefahrenabwehr von Heim und Hof eingesetzt werden. Freiwillige Feuerwehrleute könnten wieder mehr im Frieden leben und müssten weniger Straßen-Schlachtfelder aufräumen.