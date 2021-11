Ihre Meinung : Wie steht es denn um die Steuerhinterziehung?

Kriminalität

Hier muss dringend kritisch bei der Statsanwaltschaft Trier oder der Kriminalpolizei sowie der Steuerfahndung hinterfragt werden, in welchem Umfang allein durch den zuständigen Stromversorger RWE an den Beschuldigten Strom verkauft wurde, was ja nur ein Teilbetrag der Gesamtumsätze sein dürfte, die auch für die Steuerfahndung interessant wären. Besonders wo jetzt die neue Regierung auf die Freigabe und Besteuerung von Cannabis so viel Wert legt, muss doch auch auf den Ermittlungspunkt Wirtschaftskriminalität und nicht versteuerte Umsätze viel mehr Gewicht gelegt werden. Es darf doch nicht länger sein, dass durch solche hochkriminellen Internet-Machenschaften und zu lasche gewerbliche Regeln eine teils auch sinnvolle Technik in Misskritik gerät. Es liegt nun letztendlich auch in den Händen der neuen Bundesregierung oder der Landesregierung in Mainz, dass solche kriminellen Internetmachenschaften viel strenger geregelt werden.