Leserbrief : Hindernis geschaffen

Leitplanken

Zum Artikel „Neue Leitplanken am Radweg" schreibt dieser Leser:



Der Artikel hat mir aus der Seele gesprochen. Er zeigt auf, mit welcher Unkenntnis die Verantwortlichen ein Hindernis geschaffen und eine erhöhte Unfallgefahr in Stein gemeißelt haben. Bei der Bekanntgabe dieses Vorhabens habe ich mich an die Tourist-Info, den Naturpark Südeifel und die Straßenmeisterei gewendet und wurde dort nach Koblenz verwiesen. Entnervt gab ich auf.

Die daneben befindliche Wanderbrücke und Anbindung an die Hauptstraße überquerten mehr als 50 000 Wanderer und Spaziergänger — trotz fehlender Hinweisschilder: „Achtung Hauptstraße“, was aufzeigt, wie beliebt dieser Weg ist.Diese Zahl ist durch den hiesigen Wanderverein durch den Startkartenverkauf bei IVV-Wanderungen und Verkehrszählungen belegbar. Der Wanderweg Nummer 22 wird abrupt unterbrochen und verlängert sich über die Hauptstraße, deren Benutzung nicht so gewünscht ist. Eine Lücke in die Leitplanken zu bauen, wäre zu gefährlich. 50 000 Wanderer gehen nicht blind durch die Landschaft.