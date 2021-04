Binsfeld : Was piept denn da? TV-Leser begrüßt Gäste im Garten

Was piept denn da? TV-Leser begrüßt Gäste im Garten

Der Specht am Baum, die Meise im Kasten. Foto: Jürgen Schommer

Binsfeld (red) Er hat Nistplätze und Futterhäuschen aufgebaut und bald kommt auch der „Pool“ wieder raus, wie TV-Leser Jürgen Schommer seine Vogeltränke nennt. Ob Specht, Amsel oder Meise: Die Tiere haben den Garten für sich entdeckt.

Und was piept bei Ihnen so im Garten? Schicken Sie uns Ihre Vogelfotos an eifel@volksfreund.de