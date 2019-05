Lesermeinung : Wertvolle Steine aus der Eifel nicht rücksichtslos abbauen

Gesteinsabbau in der Vulkaneifel

Zum Thema Gesteinsabbau schreibt dieser Leser: Seit dem Altertum verwendet der Mensch Natursteine zur Erleichterung seines Lebens und zum Bau von Behausungen, Grab- und Denkmälern. Bis heute erhalten sind die Pyramiden in Ägypten oder der Steinkreis in Stonehenge. In der Eifel waren dies in der Steinzeit oft Feuersteine und Obsidiane zur Herstellung scharfkantiger Werkzeuge und Schmuck- oder Heilsteine, später kamen Schleif- und Mahlsteine aus Basaltlava und Sandstein hinzu. Besonders die Herstellung von Mühlsteinen gewann eine große Bedeutung, da sich Basaltlava sehr gut dafür eignet. Spuren aus dieser Zeit finden sich an vielen Bergkuppen unserer Heimat, teilweise als anerkannte Naturdenkmäler. Schließlich erschloss man bedeutende Vorkommen, aus denen hochwertige Werksteine gebrochen werden konnten. Durch manuelle Bearbeitung entstanden Quader und Rechtecke und Säulen. Damit hatte man das Ausgangsmaterial zur Errichtung vielfältiger Profan- und Sakralbauten.