Ferien und Freizeit : Der Lesesommer ist erfolgreich angelaufen

Prüm Der Lesesommer der Zentralbücherei Prüm ist gestartet und läuft auf Hochtouren. Noch bis zum 22. August heißt es in der Zentralbücherei Prüm: Anmelden, lesen und Preise gewinnen. Beim 13. Lesesommer Rheinland-Pfalz bieten trotz der besonderen Umstände in diesem Jahr 160 kommunale und kirchliche Bibliotheken landesweit den Lesesommer für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an, darunter auch die Zentralbücherei Prüm.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits über 250 Kinder und Jugendliche haben sich für den Lese­sommer in der Zentralbücherei angemeldet und leihen regelrechte Bücherberge aus. Besonders gut angenommen wird, dass dieses Jahr nicht nur die neu angeschafften Lesesommer-Bücher für die Aktion zur Verfügung stehen, sondern dass die Teilnehmer aus dem gesamten Kinder- und Jugendbuchbestand wählen können – eine von den neuen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie.