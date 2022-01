Lesung : „Herr der Stimmen“ war in Prüm

„Herr der Stimmen“ war in Prüm

Rainer Rudloff bei seiner Lesung im Regino-Gymnasium in Prüm. Foto: Alexandra Becker Foto: Alexandra Becker

Prüm (red) Auf Einladung der Zentralbücherei war der Künstler, Schauspieler und Stimmtrainer Rainer Rudloff von Vivid Voices in Prüm zu Gast.

Die zwei Schulklassen mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Lesesommer 2021 – die 6a1 des Prümer Regino-Gymnasiums und die 2b der Bertrada-Grundschule Prüm – hatten je eine szenische Lesung mit ihm gewonnen. Rudloff, den man auch den „Herrn der Stimmen“ nennt, verkörperte mit viel Gestik und Mimik und unzähligen Stimmen die Rollen der literarischen Vorlage. Er begeisterte so die Schülerinnen und Schüler in zwei fesselnden Lesungen.