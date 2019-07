1000 Bücher: Halbzeit beim Prümer Lesesommer : Schmökerstarke Kinder beim Prümer Lesesommer

Was gibt‘s Schöneres, als in der Eifel tüchtig zu schmökern? Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Der Lesesommer in der Zentralbücherei Prüm, vor zwei Wochen gestartet, läuft offenbar bestens: Denn bisher, teilt Bücherei-Chefin Cornelia Klose mit, hätten sich bereits 260 junge Teilnehmer zwischen sechs und 16 Jahren für die Aktion angemeldet.

Das können die Jung-Leser auch weiterhin noch tun, und zwar bis Freitag, 16. August, und dabei in die Welt der Bücher eintauchen.

Die Clubkarten der Teilnehmer müssen bis spätestens 16. August in der Zentralbücherei Prüm abgegeben werden. Nur wer dann in seiner Clubkarte mindestens drei Bücher stehen hat, bekommt eine Einladung zur großen Abschlussfeier, in der Urkunden und Preise vergeben werden.